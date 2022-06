„Dass die Minipille in UK ohne Rezept in Apotheken erhältlich ist, halte ich für einen ganz wichtigen Schritt, um Frauen in ihrer reproduktiven Selbstbestimmung zu unterstützen“, wird wiederum Dr. Michelle Cooper, britische Fachärztin für Gynäkologie und sexuelle Gesundheit, zitiert. Die Entlassung aus der Verschreibungspflicht sei in Großbritannien nicht nur von der Apothekerschaft begrüßt worden – auch das „Royal College of Obstetricians and Gynaecologists“ habe diesen wichtigen Schritt unterstützt.

Doch einmal ganz abgesehen davon, dass die Situation um den Zugang zur medizinischen Versorgung und somit die Erkenntnisse nicht 1:1 auf Deutschland übertragbar sind, wie sinnvoll ist die „Verhütung nur mit Gestagen“?