Ia.de-Angebote werden bei Gedisa integriert

Doch in diese Richtung tut sich offenbar jetzt etwas. So hat einer Mitteilung zufolge die Gedisa einen Vertrag mit ia.de, dem Digitalangebot des Zukunftspakt Apotheke geschlossen, der im zweiten Quartal 2024 umgesetzt werden soll. Geplant ist demnach, zunächst ein von ia.de bereitgestelltes Basisangebot mit Shopfunktion in die ApoGuide App der Gedisa zu integrieren. Konkret bedeute dies, dass über die ApoGuide App wie bisher E-Rezepte eingelöst und dann auch zusätzlich nicht rezeptpflichtige Produkte vorbestellt werden können, heißt es. Gleichzeitig sollen die Verwaltungsfunktionen von ia.de in das ApothekenPortal aufgenommen werden. Dadurch soll sich der Verwaltungsaufwand verringern. So können neben den bisherigen Funktionen des ApothekenPortals zum Beispiel erweiterte Stammdaten der Apotheke verwaltet und Einstellungen zur Shopfunktion sowie Bestellungen an einer Stelle zentral bearbeitet werden, versprechen Gedisa und Noweda, die hinter ia.de steht. Für diese Basisangebote entstehen keine Extrakosten, wie ein Noweda-Sprecher gegenüber der DAZ erklärte.

WaWi-Schnittstelle zubuchbar

Zudem können Apotheken künftig kostenpflichtig weitere Leistungen aus dem Angebot von ia.de buchen bzw. über das ApothekenPortal aktivieren, zum Beispiel Schnittstellen zur Warenwirtschaft oder das System zum Botendienstmanagement. Auch das CardLink-Verfahren soll, wenn es denn steht, durch die Vertragspartner zur Verfügung gestellt werden.

Angebote sollen in Apothekerhand bleiben

Apotheken, die bereits Mitglied im Zukunftspakt Apotheke sind, können dann wählen, ob die ia.de-Services künftig über das Apothekenportal oder wie bisher über ia.de direkt verwalten. Mehrkosten entstehen für sie nicht..

Die Motivation für die Zusammenarbeit von Gedisa und ia.de besteht der Mitteilung zufolge darin, wichtige Digitalangebote auch künftig in Apothekerhand zu belassen – hinter ia.de steht der genossenschaftliche Großhändler Noweda. Für ia.de bedeutet die Bündelung der Angebote, nahezu allen Apotheken Zugang zu ihrem Angebot zu ermöglichen. Der Mitteilung zufolge hat die Gedisa rund 17.500 Apotheken als Kunden.