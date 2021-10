Neben der technischen Weiterentwicklung – mit inzwischen mehr als 10.000 Updates – arbeiten die Unternehmen auch an der rechtlichen Struktur des Zukunftspakts. Denn im Hinblick auf einen intensivierten Wettbewerb mit internationalen Kapitalunternehmen rückt zunehmen auch die Frage der Finanzierung in den Vordergrund. Zum Vergleich: DocMorris investierte beispielsweise im Jahr 2019 mehr als 20 Millionen Euro allein in Werbung.

Um die finanzielle Ausstattung der Plattform durch die Mitgliedsunternehmen des Zukunftspakts Apotheke zu ermöglichen, firmiert IhreApotheken.de ab sofort als eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA). Durch die Beteiligung weiterer apothekennaher Unternehmen erhofft sich der Zukunftspakt Marketingmaßnahmen durchführen zu können, um Patienten und Kunden bundesweit anzusprechen.

Gewappnet für das E-Rezept

Jan-Florian Schlapfner, Gesamtprojektleiter Zukunftspakt Apotheke, sagt dazu: „Die rechtliche Neuausrichtung von ia.de ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Zukunftspakts Apotheke.“ Man erwarte, dass sich der Wettbewerb mit den großen Versendern nicht zuletzt mit Start des E-Rezepts stark intensiviert. „Dafür sind wir jetzt bereit. Wir freuen uns darauf, den Menschen in Deutschland zu zeigen, dass Vor-Ort-Apotheken auch digital die bessere Wahl sind“, so Schlapfner weiter.