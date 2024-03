Gedisa mit standeseigener CardLink-Lösung

Man arbeite „mit Hochdruck“ an einer Gesamtlösung, die neben der Bereitstellung der Basislösung als zertifizierter CardLink-Provider gleichzeitig die Einbindung „einer nutzerfreundlichen und hochsicheren“ CardLink-Funktion in die Gedisa Kundenapp ApoGuide sowie in die ia.de Infrastruktur von IhreApotheken.de vorsieht.

„Um die öffentlichen Apotheken nicht erneut vor die Qual der Wahl bezüglich eines oder gar mehrerer CardLink-Anbieter zu stellen, haben wir uns als standeseigenes Unternehmen dazu entschieden, den Vor-Ort-Apotheken eine bundesweit einheitliche Lösung zu einem fairen Preis zur Verfügung zu stellen“, so Sören Friedrich, Geschäftsführer der Gedisa.

„Wir laden gern alle Anbieter von Kunden-Apps mit CardLink-Funktion am Markt ein, sich diskriminierungsfrei an die standeseigene Lösung anzuschließen“, ergänzt Sören Friedrich mit Verweis auf die Vielzahl von Angeboten für Kundinnen und Kunden in den Apps von Marktpartnern.

Laut Pressemitteilung strebt die Gedisa mit ihren technischen Partnern „eine zeitnahe Zulassung“ als Anbieter bei der Gematik an. Man rechne mit einer „schnellstmöglichen Umsetzung“ im zweiten Quartal.