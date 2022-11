„Die Digitalisierung bringt den Apotheken vielerlei Vorteile – man muss sie nur zu nutzen wissen“, sagt der Gedisa-Aufsichtsratsvorsitzende Peter Froese laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von gesund.de und der Gedisa. „Wenn unsere Vor-Ort-Apotheken künftig zum Beispiel Daten nur noch über ein Portal pflegen müssen, ist das für sie eine erhebliche Erleichterung.“ Die Kooperation soll dazu dienen, den administrativen Aufwand der Apothekerinnen und Apotheker bei der Nutzung der Portale zu minimieren und Arbeitsprozesse für die Apotheken zu optimieren. Zudem planen die Partner, künftig weitere gemeinsame Angebote im Markt anzubieten.

„Gesund.de und Gedisa stärken mit der Kooperation die Vor-Ort-Apotheken im Wettbewerb um den zunehmend digital agierenden Patienten“, hebt Peter Schreiner, CEO bei gesund.de, hervor. „Neben den bereits etablierten Schnittstellen mit führenden Anbietern von Warenwirtschaftssystemen zielt die Partnerschaft darauf ab, eine möglichst einfache Handhabung der Prozesse im Apothekenalltag zu schaffen.“ Die Kooperation biete aber auch Mehrwerte für die vielen Nutzerinnen und Nutzer von „mein-apothekenmanager.de“ und gesund.de – sie alle können mit ihren Applikationen auf eine qualitätsgesicherte Datenbasis zurückgreifen, informieren die Partner.

Synergien durch Zusammenarbeit mit IhreApotheken.de

Und auch die Zusammenarbeit mit IhreApotheken.de soll den Offizinen erhebliche Vorteile bringen: „Ein Miteinander ist immer die bessere Wahl“, betont Froese einer gemeinsamen Mitteilung zufolge. „Insofern freuen wir uns über die vereinbarte Zusammenarbeit mit IhreApotheken.de. Die Synergien, die wir hierbei heben, sind ein starkes Zeichen in den Markt.“ Kern der Zusammenarbeit wird demnach die Verknüpfung der digitalen Angebote sein, wodurch Apotheken auch die Dienste von IhreApotheken.de über das Apothekenportal der Gedisa verwalten können. Zudem können sie von der Gedisa entwickelte Patientenservices wie Terminvereinbarung und Messenger-Funktionen, die bereits im Apothekenmanager integriert sind, in einer ersten Ausbaustufe automatisch auf IhreApotheken.de und der IhreApotheken-App nutzen. So können Apotheken etwa Stammdaten zentral an einer Stelle verwalten und pflegen, heißt es. Gleiches gelte für die Botendiensteinstellungen oder die Bezahlfunktion.