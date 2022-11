Gedisa und Apomondo gehen gemeinsame Wege

Die Ausstellung digitaler Impfzertifikate war bisher das wohl erfolgreichste Angebot, das die standeseigene Digitalgesellschaft Gedisa aus eigener Kraft hervorbrachte. Um das Apothekenportal weiterzuentwickeln, holt sich das Tochterunternehmen von 16 Landesapothekerverbänden (Westfalen-Lippe ist nicht dabei) seit diesem Sommer Unterstützung aus dem Berufsstand. So informierte die Gedisa bereits Anfang September, dass die rund 17.000 Mitgliedsapotheken, sowie die Apotheken in Westfalen-Lippe per Rahmenvereinbarung, über „mein-apothekenportal.de“ einen kostenfreien Zugang via Link zum Terminmanagementsystem des neuen Kooperationspartners Apomondo erhalten. Das sei das Ergebnis einer im August geschlossenen Vereinbarung zwischen der Gedisa und Apomondo.