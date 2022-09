Man könnte es mehr Infrastruktur anstatt Plattform nennen, denn geboten wird ein Grundgerüst an Funktionen – die Apotheke wählt sich aus dem Angebot das aus, was für sie aktuell passt. Für die Teilnahme zahlen Apotheken monatlich einen Beitrag von 80 Euro, wenn ausschließlich das Basisangebot genutzt wird. Dazu gehören die Präsenz auf IhreApotheken.de (ia.de) sowie in der App und ein Abo der Zeitschrift MyLife, welches zweimal monatlich mit einer Auflage von 50 Exemplaren ausgeliefert wird. Weitere zubuchbare Optionen sind jederzeit möglich. Dieses Angebot gilt für jede Apotheke, egal ob eine Zusammenarbeit mit Noweda besteht oder nicht. Die ersten drei Monate laufen als kostenlose Testphase, ein Sonderkündigungsrecht besteht bis zum letzten Tag dieser drei Monate.