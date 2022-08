Ende vergangener Woche legte das Bundesgesundheitsministerium (BMG) den Referentenentwurf für ein „Gesetz zur Pflegepersonalbemessung im Krankenhaus sowie zur Anpassung weiterer Regelungen im Krankenhauswesen und in der Digitalisierung“ vor. Darin soll unter anderem geregelt werden, dass sogenannte Schnittstellen die elektronischen Zugangsdaten für E-Rezepte (Token) nicht übermitteln dürfen. Grundsätzlich wird es aber schon Schnittstellen geben – Einzelheiten soll ein ganz neuer § 361a SGB V regeln.

In der Begründung ist die Rede von Mehrwertangeboten, die den Nutzen des E-Rezepts für die Versicherten noch vergrößern können, und einem „Innovationspotenzial“, das nicht ungenutzt bleiben soll. Der Kreis der Berechtigen, die Daten über die Schnittstellen erhalten können, ist beschränkt auf Krankenkassen, private Krankenversicherer, Anbieter digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGA), Apotheken, Vertragsärzte sowie Krankenhäuser. Voraussetzung ist, dass die Anbieter an die Telematikinfrastruktur (TI) angeschlossen und authentifiziert sind. Damit sind die Berechtigten konkret benannt, aber auch sie erhalten – nach Einwilligung des Versicherten – nur Infos über die verschriebenen Arzneimittel. Der Abruf eines E-Rezepts via Token soll damit explizit nicht möglich sein. Betreiber von zum Beispiel Apothekenplattformen ohne Zugang zur TI (sogenannte Dritte) wären damit also ganz außen vor.

Dem BMG wird zudem ermöglicht, die Details rund um die Schnittstellen und die übermittelten Daten im Benehmen mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten und des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik in einer Rechtsverordnung zu regeln.