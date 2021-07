ADG verbindet sich mit IhreApotheken.de

Damit können die Apotheken ihre individuellen Sortimente und Preise automatisch mit ia.de synchronisieren. Apothekenkunden sollen darüber hinaus aber auch in die Lage versetzt werden, die Verfügbarkeit von Produkten zu sehen. Apothekenteams können je nach Warenwirtschaftssystem eingehende Kundenbestellungen unmittelbar im jeweiligen System bearbeiten. Noweda kündigt in einer Mitteilung an, auf Basis dieser zentralen Funktionen die Schnittstellen zukünftig schrittweise erweitern zu wollen.