Barmer fordert Probezeit für Gesundheitsapps

Dadurch entstünden zusätzliche Kosten ohne zusätzlichen Nutzen. Von den befragten Patient:innen gaben etwa 600 an, die verordneten DiGA vorzeitig beendet zu haben – 230 von ihnen nutzten sie weniger als einen Monat. Deshalb forderte Staub: „Die Inhalte der digitalen Anwendungen müssen unbedingt einheitlich und verständlicher als bislang im DiGA-Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte dargestellt werden.“

Dennoch äußerten auch viele der Befragten positive Erfahrungen. So gaben 47 Prozent der Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen an, dass eine Behandlung durch DiGA sinnvoll unterstützt würde.

Die digitalen Gesundheitsanwendungen steckten noch in den „Kinderschuhen“. Aktuell nutzten vor allem Erwerbstätige die Digitalanwendungen. Für Menschen über 70 Jahren seien DiGA erfahrungsgemäß wenig attraktiv, so der Autor des Arztreports Joachim Szecsenyi. Barmer-Chef Straub sieht Potenzial insbesondere bei den Jüngeren: „Junge Menschen finden tendenziell eher den Zugang zu DiGA, weil Apps bereits von früh auf zu ihrem Alltag gehören. Je mehr junge Behandelnde und eine neue Patientengeneration in den kommenden Jahren nachrücken, desto stärker dürfte auch die Zahl an DiGA-Verordnungen zunehmen“. Patient:innen unter 18 Jahren können DiGA aufgrund der Altersschranke bisher nicht nutzen.