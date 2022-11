Doch auch nach der Veröffentlichung des DiGA-Verzeichnisses hielten sich Ärzte und Psychotherapeuten mit der Verordnung anfänglich noch etwas zurück. Wie der „E-Health Monitor 2022“ des Beratungsunternehmens McKinsey nun zeigt, hat die DiGA-Nutzung in diesem Jahr jedoch deutlich angezogen. Vorsichtig geschätzt werden es in diesem Jahr 125.000 DiGA-Verordnungen sein und damit knapp dreimal so viele wie noch im Vorjahr (44.000).