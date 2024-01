Nutzung von Gesundheits-Apps auf Verschreibung zieht deutlich an

Die Nachfrage nach ärztlich verordneten Gesundheits-Apps, sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA), zieht nach einer Studie deutlich an. Im vergangenen Jahr habe es bundesweit schätzungsweise 235.000 solcher Verschreibungen gegeben und damit mehr als doppelt so viele wie 2022, teilte das Beratungsunternehmen McKinsey am Mittwoch in Düsseldorf mit.

Die Firma bezog sich dabei auf Zahlen der Krankenversicherungen für die erste drei Quartale 2023, für das letzte Jahresquartal wurde geschätzt. Das Marktvolumen habe 125 Millionen Euro betragen, nach 60 Millionen im Jahr 2022.

Laut McKinsey liegt die steigende Zahl der App-Verschreibungen zum einen an der größeren Bekanntheit dieses Behandlungsweges. Als zweiten Grund nennt man eine größere Bereitschaft der Ärztinnen und Ärzte, DiGA zu verschreiben.