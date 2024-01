DiGA: Zu wenig Nutzen und überhöhte Preise

DiGA-Hersteller müssen nachweisen, dass eine Anwendung den Patient:innen einen medizinischen Nutzen bringt. Hersteller können ihre DiGA zunächst auch nur vorläufig im BfArM-Verzeichnis listen lassen. Sie müssen dazu nur zeigen, dass ein positiver Versorgungseffekt anzunehmen ist. Der Nachweis muss aber erst innerhalb von zwölf Monaten (in Ausnahmefällen 24 Monaten) nachgereicht werden. Laut Bericht ist der Anteil der DiGA, die bei ihrer Aufnahme in den GKV-Leistungskatalog direkt einen Nutzen nachweisen konnten, stark gesunken. So konnte im Zeitraum Oktober 2022 bis September 2023 lediglich eine von 19 DiGA einen Nutzennachweis bei der Aufnahme ins Verzeichnis vorzeigen, in den ersten beiden Jahren waren es ein Viertel der neu zugelassenen DiGA.

Der SVDGV hingegen verweist in seinem Bericht darauf, dass ein Großteil der DiGA den Nachweis nachreichen kann und nur wenige DiGA (bisher sechs) aus dem Verzeichnis gestrichen werden, zum Stichpunkt des Reports waren 13 DiGA dauerhaft aufgenommen.