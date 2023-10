Hilfe per App auf Rezept

Für andere Erkrankungskategorien ist das Angebot geringer. So gibt es nur noch eine DiGA in der Kategorie Krebs („opt­imune“), die zweite („Pink Coach“) wurde am 26.10.23 aus dem Verzeichnis gestrichen, beide sind für Patientinnen und Patienten mit Brustkrebs. Bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen findet sich bisher nur eine DiGA für Patienten mit Herzinsuffizienz („ProHerz“). Das Angebot im Bereich Hormone und Stoffwechsel richtet sich bisher ausschließlich an Diabetes- oder Adipositas-Erkrankte (z. B. „HelloBetter Diabetes und Depression“, „mebix“, „Oviva Direkt für Adipositas“, „zanadio“). Im Bereich Muskeln, Knochen und Gelenke finden sich unter anderem DiGAs zu chronischen Schmerzen und Fibromyalgie (z. B. „HelloBetter ratiopharm chronischer Schmerz“, „Selfapys Online-Kurs bei chronischen Schmerzen“), Gonarthrose (z. B. „re.flex“), Krankheiten der Patella (z. B. „Mawendo“), Meniskusschäden (z. B. „Orthopy bei Knieverletzungen“), Rückenschmerzen (z. B. „Kaia Rückenschmerzen ‒ Rückentraining für zu Hause“), Osteochondrose (z. B. „Vivira“). Im Bereich Nervensystem gibt es digitale Helfer zur Migräne (z. B. „sinCephalea – Migräneprophylaxe“), multiplen Sklerose (z. B. „elevida“, „levidex“) und Schlafstörungen (z. B. „HelloBetter Schlafen“). In der Kategorie Verdauung gibt es bisher nur eine DiGA bei Reizdarmsyndrom („Cara Care für Reizdarm“). Zu Erkrankungen der Ohren stehen zwei Anwendungen für Patienten mit Tinnitus zur Verfügung („Kalmeda“, „Meine Tinnitus App ‒ das digitale Tinnitus Counseling“) [3].