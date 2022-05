Apps bei Rückenschmerzen und Depression nun dauerhaft im DiGA-Verzeichnis

Zwei andere Anbieter konnten hingegen in den vergangenen Monaten das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) mit ihren Studiendaten überzeugen und so den Statuswechsel im DiGA-Verzeichnis vollziehen: Die Anwendungen „Vivira“ und „Selfapys Online-Kurs bei Depression“ wurden noch im Januar als „vorläufig“ gelistet, d. h. sie konnten zur damaligen Zeit den Nachweis für einen positiven Versorgungseffekt nicht abschließend erbringen. Diesen Schritt haben beide Anwendungen in der Zwischenzeit erfolgreich gemeistert.