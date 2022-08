DiGA: So könnten Apotheken mitwirken

Im Unterschied zu Arzneimittelverordnungen landen DiGA-Rezepte für gewöhnlich nicht in öffentlichen Apotheken. Sie können stattdessen vom Patienten direkt bei der Krankenkasse eingereicht werden. Dafür verschreibt der Arzt beziehungsweise Psychotherapeut die jeweilige DiGA auf einem gewöhnlichen Muster-16-Rezept (rosa Rezept). Dieses wird vom Patienten an die Krankenkasse übermittelt, woraufhin er einen Freischaltcode für die jeweilige Anwendung erhält. Zudem können DiGA auch ohne Rezept direkt bei der jeweiligen Krankenkasse (nach entsprechender Diagnosestellung) beantragt werden.



Insbesondere in letztem Fall findet keine weitere Beratung zu den digitalen Gesundheitsanwendungen statt. Die jeweiligen Patienten sind sich demnach bei Installation, Registrierung, korrekter Anwendung und gegebenenfalls Auswertung selbst überlassen. Doch gerade für Personen aus der Gruppe der „Non-Digital-Natives“ – also Personen, die nicht in der digitalen Welt aufgewachsen sind – kann das mit Problemen, wie einer fehlender Compliance, verbunden sein.