DiGA-Markt wächst, Zugang muss einfacher werden

Die Anzahl der DiGAs, die auf den Markt kommen, sowie die Verordnungszahlen steigen: Laut Report wurden in den ersten drei Jahren rund 370.000 DiGA-Freischaltcodes eingelöst. Im ersten Jahr lag die Wachstumsrate bei 216 Prozent und im zweiten Jahr bei 66 Prozent. Die eingelösten Freischaltcodes seien dabei meistens Erstverordnungen, in manchen Fällen werden die DiGAs aber auch über mehr als einen Zeitraum verordnet. Die Vielfalt der adressierten Indikationen nahm in den ersten drei Jahren stetig zu. So waren zu Beginn vor allem Anwendungen für psychische Erkrankungen, Adipositas und Muskel- und Gelenkbeschwerden erhältlich, mittlerweile sind auch einige weitere DiGAs, etwa zur Behandlung von Alkoholabhängigkeit, Endometriose oder zur Entwöhnung vom Rauchen verfügbar.

Genutzt werden die digitalen Anwendungen laut Bericht von Erwachsenen jeden Alters und Geschlechts. Weibliche Patienten sind am häufigsten vertreten (je nach DiGA und Indikation zwischen 50 und 70 Prozent). Das kann auch daran liegen, dass einige der gelisteten DiGAs ausschließlich für weibliche Nutzerinnen gedacht und einige der Indikationen bei Patientinnen häufiger vorkommen, wie beispielsweise Depressionen. Betrachtet man das Alter der Nutzer:innen sind diese meistens zwischen 50 und 64 Jahre alt.

Der SVDGV sieht in dem stetig wachsenden Sektor der digitalen Gesundheitsanwendungen auch das Potenzial zu einem relevanten Wirtschaftsfaktor. So verzeichnete man eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 50 Prozent. Das Modell der digitalen Anwendungen findet zudem sukzessive Eingang in andere europäische Länder. Nahezu alle in die Analyse miteinbezogenen DiGA-Hersteller beabsichtigten auch in der EU aktiv zu werden oder tun dies bereits.