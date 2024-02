Apotiger für Demokratie und Toleranz

Die aktuelle Kampagne läuft unter dem Slogan „Wir lieben Menschen. Alle Menschen!“. Die Apotiger plädieren dabei für mehr Demokratie, Menschlichkeit und Toleranz und projizieren diese Werte auf die öffentliche Apotheke. Zusätzliche verwenden sie den Hashtag #NIEWIEDERISTJETZT und knüpfen damit an die gleichnamige Initiative der deutschen Wirtschaft gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit an.

In den sozialen Netzwerken rufen die Apotiger die Kolleg*innen zum Mitmachen auf. Dazu sollen sie ein Foto von sich oder dem Apothekenteam mit dem Poster machen, das auf der Apotiger-Homepage zum Download bereitgestellt wird. Das Bild soll dann auf Instagram und Facebook in den Stories geteilt werden. Am Ende soll dann aus allen Fotos ein buntes Reel erstellt werden.

LAV BaWü unterstützt die Kampagne

Befürwortet und aktiv unterstützt wird die Kampagne vom Landesapothekerverband Baden-Württemberg. „Die Apotheke ist ein Ort, am dem alle Menschen unterschiedslos und frei von Diskriminierung versorgt, beraten und betreut werden. Wir Apothekerinnen und Apotheker haben unseren Beruf gewählt, weil wir Menschen lieben“, kommentiert LAV-Präsidentin Tatjana Zambo die Entscheidung des Verbandes, die Kampagne zu befördern. In Zeiten zunehmender Diskriminierung und Hetze wolle der Verband durch seine Solidarisierung mit der Kampagne genau darauf hinweisen, so Zambo weiter. „Jeder Mensch, der unsere apothekerliche Hilfe braucht und sich an uns wendet, ist uns willkommen und wir kümmern uns!“

Der Verband will einer Mitteilung zufolge seine Mitglieder über die Aktion der ApoTiger informieren und zum Mitmachen animieren. Auf den Social-Media-Kanälen des Verbandes sollen die Motive ebenfalls zu sehen sein. Zambo: „Ich danke den Kolleginnen und Kollegen der ApoTiger ausdrücklich und herzlich für ihre Aktion, ihr Engagement und auch für ihre abgewogene Wortwahl auf den Plakaten. Freuen würde mich, wenn möglichst viele Kolleginnen und Kollegen sich der Sache anschließen, damit wir möglichst geschlossen ein Zeichen gegen Fremdenhass und für Demokratie und Menschlichkeit setzen.“