Seit 1998 ruft die ABDA alljährlich den Tag der Apotheke aus, um auf den Stellenwert der Offizinen für die Arzneimittelversorgung in Deutschland und als Instanz im Gesundheitswesen aufmerksam zu machen. Am 7. Juni ist es wieder soweit – diesmal begleitet von einer Kampagne mit ernstem Inhalt. Unter dem Motto „Zukunftsklau“ will die ABDA deutlich machen, was die aktuelle Gesundheitspolitik der Bundesregierung für weitreichende Folgen für die Apotheken vor Ort hat.

Um der Botschaft der ABDA Nachdruck zu verleihen, sucht die Bundesvereinigung 15 junge Apothekerinnen und Apotheker, die der Kampagne ein Gesicht verleihen sollen. Unterstützung bekommt sie dabei von AByou, einer Nachwuchsinitiative, die im vergangenen Jahr von fünf Apothekerinnen und Apothekern gegründet wurde und perspektivisch an die ABDA angegliedert werden soll. Nachdem der Bundesverband der Pharmaziestudierenden der ABDA zunächst einen Korb gegeben hatte, setzt die Standesvertretung nun also auf AByou als Kontakt in die Apothekengeneration U45.