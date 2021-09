Apotheker starten Infokampagne zur Grippeschutzimpfung

Auch in diesem Jahr starten Apotheken in einigen Bundesländern, darunter Baden-Württemberg, zum Saisonbeginn der Grippeschutzimpfung unter dem Stichwort „Impfopoint“ eine Aufklärungs-Kampagne. Damit wollen die Apothekerinnen und Apotheker erneut die Menschen zur Grippeimpfung motivieren und so zu einer besseren Durchimpfungsrate beitragen. Neu ist in diesem Jahr, dass die Apotheken, in den drei baden-württembergischen Modellregionen selbst Grippeschutzimpfungen anbieten werden.