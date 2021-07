Becker führte von 1998 an für mehr als 23 Jahre den Landesverband Baden-Württemberg und stand von 2009 bis Ende 2020 für insgesamt zwölf Jahre als Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbands auch an der Spitze aller deutschen Apothekerverbände. Insgesamt blickt der Pforzheimer Apotheker auf mehr als drei Jahrzehnte berufspolitische Arbeit zurück. Er selbst machte sich nach seinem Pharmaziestudium in München und Freiburg 1982 in Pforzheim selbstständig. 1988 wählten ihn seine Kolleginnen und Kollegen der Region Pforzheim zu ihrem Sprecher, womit Becker in den Beirat des LAV einzog. Nur eine Legislaturperiode später wurde Becker in den Vorstand des Verbands gewählt, in dem er ab 1996 das Amt des Vizepräsidenten, ab 1998 das Amt des Präsidenten inne hatte. Im Jahr 2000 wurde Becker zusätzlich in den Vorstand des Deutschen Apothekerverbands gewählt und gehörte so auch dem geschäftsführenden Vorstand der ABDA an. Von 2009 bis 2020 stand Becker dann dem Deutschen Apothekerverband als Vorsitzender vor. Becker beendete seine berufspolitische Karriere Ende April 2021.