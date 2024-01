QR-Code statt Packungsbeilage?

Dass sich der Zugang zu Informationen verbessert, wenn die gedruckte Packungsbeilage entfällt, bezweifelte Variot. Das Gegenteil sei der Fall: „Der Ersatz der Packungsbeilage aus Papier durch einen QR-Code ist keine gute Idee, weil es Patienten gibt, die dann Schwierigkeiten hätten, an die Informationen zu gelangen. Ich denke dabei an ältere Menschen, aber auch an jüngere, die die Beilage gerne immer bei sich hätten, aber über keinen Drucker verfügen”, so der Gewerkschafter.

Wie aus ihrer Ankündigung hervorging, sieht die französische Regierung hier eine Verantwortung der Apotheken. So könne man den Apotheken gedruckte Packungsbeilagen zugänglich machen, für Personen, die keinen Zugang zu digitalen Informationen hätten.

Auch in der Veröffentlichung der EU ist für die Apotheken eine Mittlerrolle vorgesehen. So sollten Apotheker beim Verkauf womöglich fremdsprachiger Packungen zunächst die wichtigsten Informationen zur Dosierung übersetzen, damit „sichergestellt werde, dass die Einnahme korrekt erfolgt.” Die restlichen Informationen sollten dann in der passenden Sprache digital abgerufen werden. Für diejenigen, die keinen Zugang zu den Online-Beipackzetteln haben, könnten die Apotheken die benötigten Informationen ausdrucken, heißt es in dem EU-Papier.