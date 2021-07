Speichern und vorzeigen können deutsche Urlauber ihre digitalen Nachweise auch im Ausland mithilfe der CovPass-App oder in der Corona-WarnApp. Bescheinigungen über Impfung, Genesung oder ein negatives Testergebnis müssen aber gar nicht zwangsläufig in einer App gespeichert werden. Sie können EU-weit auch gesondert als digitales Dokument und sogar in Papierform vorgelegt werden: Solange sie einen QR-Code enthalten, werden sie überall anerkannt. Eine Immunisierung kann zudem auch weiterhin mit dem gelben Impfpass belegt werden.

Das EU-Zertifikat soll durch die QR-Codes besonders fälschungssicher sein. Für die Reisenden selbst bietet das neue System bislang aber keinen direkten Vorteil. So waren Testergebnisse in englischer Sprache auch zuvor schon in sämtlichen EU-Ländern anerkannt worden.

QR-Code ist keine Garantie für unbeschränktes Reisen

Ursprünglich war zwar geplant, dass für Inhaber eines digitalen Covid-19-Zertifikats innerhalb der EU keine weiteren Beschränkungen beim Reisen gelten sollen. Dieses Vorhaben des EU-Parlaments hatten die Mitgliedstaaten aber nicht akzeptiert. Sie hatten darauf bestanden, auch für nachweislich Geimpfte, Genesene und negativ Getestete weiterhin Maßnahmen verhängen zu können. In den FAQ der EU zum europäischen COVID-19-Zertifikat heißt es nun zwar, auf Reisen solle man mit einem digitalen COVID-19-Zertifikat der EU „grundsätzlich von Freizügigkeitsbeschränkungen ausgenommen sein”. Die Mitgliedstaaten sollten „davon absehen, Inhaber von digitalen COVID-Zertifikaten der EU mit zusätzlichen Reisebeschränkungen zu belegen”. Dann allerdings folgt der Zusatz: „... es sei denn, diese sind zum Schutz der öffentlichen Gesundheit notwendig und verhältnismäßig”.