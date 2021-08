Die Kassensicherungsverordnung (KassenSichV) trat am 1. Januar 2020 in Kraft, und mit ihr wurde bekanntlich die sogenannte Bonpflicht eingeführt. Seitdem sind Händler verpflichtet, Kunden „in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Geschäftsvorfall“ einen Beleg zur Verfügung zu stellen. Die Belege können dabei in Papierform oder elektronisch als standardisiertes Datenformat ausgegeben werden. Während aktuell noch vor allem Papierbelege im Umlauf sind, sollen in Zukunft – auch aus Gründen der Nachhaltigkeit – vorrangig elektronische Belege existieren.