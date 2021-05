EU mach den Weg frei für das Grüne Zertifikat

Mit dem digitalen Zertifikat sollen die Kontrolle und das Ausstellen von Impfnachweisen innerhalb der Europäischen Union vereinheitlicht werden, ebenso Nachweise einer Genesung nach durchgemachter SARS-CoV-2-Infektion und Testergebnisse. Damit verfolgt die EU zwei Ziele: Zum einen soll es die Abläufe bei Reisen zwischen verschiedenen EU-Staaten erleichtern. Ein weiterer, offenbar wichtiger Grund ist die vergleichsweise hohe Fälschungssicherheit eines digitalen Zertifikats.

Bislang hätten Reisende verschiedene Arten von Nachweisen wie ärztliche Bescheinigungen, Testergebnisse oder Erklärungen vorweisen müssen, heißt es im Verordnungsentwurf der EU-Kommission. Aufgrund „des Fehlens standardisierter und gesicherter Formate” hätten sie dabei zum Teil „Probleme bei der Akzeptanz solcher Bescheinigungen” gehabt. Zudem solle es zur Vorlage unwahrer Angaben enthaltender oder gefälschter Dokumente gekommen sein.

Apotheken dürfen Zertifikat nachträglich erstellen

Das digitale Grüne Zertifikat soll nun als Nachweis über Impfung, Genesung oder Corona-Test von Ärzten, Impf- oder Testzentren ausgestellt werden und einen QR-Code enthalten. Wer in der Vergangenheit bereits geimpft wurde, soll den Nachweis in das Grüne Zertifikat übertragen lassen können, was auch in Apotheken möglich sein soll.

In der gesamten EU soll die Echtheit der Zertifikate anhand des QR-Codes überprüft werden können, auch wenn diese in einem anderen Land ausgestellt wurden. Die digitale Plattform dazu haben im Auftrag der EU-Kommission die Deutsche Telekom und SAP entwickelt. Laut EU soll niemand gezwungen werden, den Nachweis auf dem Smartphone mit sich zu führen, auch ein Ausdruck des Nachweises mit dem QR-Code soll gültig sein.