Die große Beliebtheit hat bewirkt, dass circa jede 2. Apotheke in Deutschland das Ausstellen einer Immunkarte anbietet. Über die eigene Operator-App können mithilfe des vom RKI generierten QR-Codes alle wichtigen Daten eingetragen und übermittelt werden. Die Daten werden ausschließlich in Deutschland gespeichert und verarbeitet, jede Übertragung ist SSL-verschlüsselt. Die Karten werden extern gedruckt und anschließend an den Kunden nach Hause oder gegebenfalls an die Apotheke versendet.

Die Kosten belaufen sich auf 9,90 Euro pro Erstkarte, für jede weitere (beispielsweise nach Booster-Impfung oder neuem Genesenen-Status) liegt der Preis bei 7,40 Euro. Die Apotheke agiert als Zwischenhändler und verdient ca. 3 Euro pro Karte mit. Mittlerweile bietet die Firma kooperierenden Apotheken eine Lösung zum Selbstdrucken an. Drucker und Rohlinge können beim Team von Immunkarte käuflich erworben werden. Über das Dashboard, die webbasierte Plattform für alle Nutzer, können dann die QR-Codes über den üblichen Scanner der Apothekenhardware eingelesen, alle Daten eingetragen und die Karte sofort in der Apotheke bedruckt werden. Der Preis pro Karte verändert sich durch das Selbstdrucken nicht, da sich die Anschaffungskosten des Zubehörs ungefähr mit den Kosten decken, die zuvor an die Firma geflossen sind.