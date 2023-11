Erste elektronische Produktinformationen online verfügbar

Die elektronische Bereitstellung der Packungsbeilage mache diese für Endverbraucher und Angehörige der Gesundheitsberufe leichter zugänglich, zudem könnten die Informationen ständig aktualisiert werden, heißt es zum Hintergrund des Pilotprojektes.

Die Ergebnisse des Projektes sollen Aufschluss darüber geben, wie die ePIs in die allgemeine Praxis integriert und ihre Verwendung in der gesamten EU ausgeweitet werden können. Denn bislang beziehen sich die veröffentlichten ePIs nur auf Arzneimittel, die zentral auf EU-Ebene oder durch die nationalen Behörden in Dänemark, den Niederlanden, Spanien und Schweden zugelassen wurden.

Die ePIs sind Teil eines Zulassungsantrags, den die Unternehmen an die Behörden übermitteln müssen.