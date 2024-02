Wie andere Staaten Arzneimittel prüfen

Frankreich: Anfangs schwache Beteiligung der Apotheker

Der europäische Fälschungsschutz für Arzneimittel und Medizinprodukte wurde in Frankreich fristgerecht ab dem 9. Februar 2019 durch schrittweises Hochfahren umgesetzt. Dabei mussten sich alle Angehörigen der Gesundheitsberufe, die in die Verteilung und Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln involviert sind, an die nationale Medicines Verification Organisation (MVO) anschließen. Diese betreut zusammen mit dem Club Inter Pharmaceutique (C.I.P.) in Frankreich die Umsetzung der europäischen Richtlinie zum Fälschungsschutz.

Beim C.I.P. handelt es sich um eine französische Pharmavereinigung und Non-Profit-Organisation, die alle Akteure der Arzneimittelkette vereint: Hersteller, Betreiber, Lieferanten, Händler und Berufsverbände für Apotheker oder Gesundheitseinrichtungen. Der C.I.P. entwickelt nach eigenen Angaben Datenbanken und Dienstleistungen, um den Austausch der Akteure im Gesundheitswesen zu vereinfachen.

Für die Implementierung und den Betrieb der nationalen IT-Plattform zur Verifizierung von serialisierten Arzneimitteln haben MVO und C.I.P. das IT-Unternehmen Arvato Systems beauftragt. Dabei gab es im Fall von Frankreich eine besondere Herausforderung: Die Arzneimittelverifizierungsplattform sollte nicht nur in dem Land selbst, sondern auch in den französischen Überseegebieten eingesetzt werden.

Zur Kennzeichnung wird auf jede Arzneimittelpackung ein DataMatrix-Code aufgebracht, den es in Frankreich bereits vor Einführung des europäischen Verifizierungssystems gab. Neben der Seriennummer enthält der Code den Produktcode, die Chargennummer und das Verfallsdatum. Damit, so die französische MVO, sei jede Arzneimittel­packung einzigartig und ihre Echtheit überprüfbar.

Die Einführung lief nicht reibungslos

Die Apotheken haben den Angaben zufolge dabei zwei Möglichkeiten, sich mit dem nationalen Verifizierungssystem zu verknüpfen: entweder über einen Konnektor namens CNOP und eine sogenannte CPS-Karte oder manuell über ein Softwarezertifikat. Die Einführung des Verifizierungssystems lief in Frankreich nicht reibungslos. Trotz starker Mobilisierung waren laut MVO am 1. Mai 2022 lediglich 33 Prozent der französischen Apotheken an das nationale Überprüfungssystem angeschlossen. Das französische Gesundheitsministerium, die Nationale Apothekervereinigung, die MVO und weitere Organisationen sahen sich daher genötigt, die Apotheker in einem offenen Brief aufzurufen, ihre Bemühungen um die Serialisierung von Arzneimitteln „unverzüglich fortzusetzen“. Der Kampf gegen gefälschte Arzneimittel könne nur funktionieren, wenn alle Apotheken der EU daran teilnähmen.

Um den Pharmazeuten die Teilnahme schmackhafter zu machen, wurden in dem offenen Brief die Erfahrungen einiger Apotheker mit dem System widergegeben. So wurde Valérian Ponsinet aus den Ardennen mit den Worten zitiert: „Es ist sehr einfach, sich online über die direkte Verbindung zu France MVO anzumelden. Die Dekommissionierung beim Verkauf ist transparent, die Ausgabe läuft wie gewohnt ab. Ich beobachte lediglich eine leichte Verzögerung mit der ADSL-Verbindung, aber das stört die Ausstellung nicht.“

René-Pierre Clément, ein Apotheker aus Meurthe et Moselle, gab zu Protokoll: „Die Einrichtung der EDV dauerte nur wenige Minuten. Ich verwende den Konnektor von France MVO, der sofort einsatzbereit war. Der DataMatrix-Code der Medikamente wird beim Eingang der Bestellung gescannt. In einem zweiten Schritt, nach der Ausgabe an den Patienten, werden die Codes deaktiviert. Bis heute habe ich keinen Alarm wegen einer gefälschten Packung gehabt.“