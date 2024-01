Gesundheitsminister der Länder sehen viel Klärungsbedarf

Im November 2023 hatte Lauterbach in einer gemeinsamen Bund-Länder-Sitzung mündlich Änderungen angekündigt, die bis zum 1. Dezember in einen Entwurf eingearbeitet werden sollten. Dies sei bisher jedoch nicht geschehen. Deshalb forderten die Gesundheitsminister:innen der Länder das BMG erneut auf, einen überarbeiteten Gesetzesentwurf vorzulegen. Lauterbach machte in diesem Zusammenhang deutlich, dass mit dem Krankenhaustransparenzgesetz zunächst eine Einstufung der Krankenhäuser in Leistungsgruppen erfolgen solle. Der Entwurf des Transparenzgesetzes wurde am 24. November an den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat übergeben, dieser wird sich am 21. Februar mit ihm befassen