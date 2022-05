KBV: E-Rezept-Plan ist zum Scheitern verurteilt

Die Kassenärztlichen Vereinigungen Bayerns und Schleswig-Holsteins sind erzürnt: Sie monieren nicht nur, dass die technischen Voraussetzungen weder in den Praxen noch in den Apotheken und Kliniken ihrer Hoheitsgebiete erfüllt seien, auch die Art der Kommunikation missfällt ihnen. „Dies ist ein Kommunikations-GAU erster Klasse, der zeigt, wie weit BMG und Gematik von Praxisabläufen entfernt sind“, sagt etwa die Chefin der KV Schleswig-Holstein, Monika Schliffke. „Die akut in Kraft gesetzte Verpflichtung nimmt uns jede Chance, mit den technisch gerüsteten Praxen geordnet zu starten und weitere zur Mitarbeit zu motivieren. Ohne irgendeine Rücksprache und Planung setzen uns BMG und Gematik erneut etwas vor, was nur zu Chaos in den Praxen führen kann.“

Anke Rüdinger, Vorstandsmitglied des Deutschen Apothekerverbands (DAV), äußerte sich vergleichsweise diplomatisch: Sie nannte es eine „große Herausforderung“ für den Berufsstand, die Frist einzuhalten. Sie appelliert im Interview mit dem ABDA-Newsroom an alle Apothekeninhaberinnen und -inhaber, jetzt zu prüfen, ob ihr Betrieb bereit ist für die elektronischen Verordnungen beziehungsweise welche Hürden sie noch zu nehmen haben.

KBV schreibt an Lauterbach

Jetzt mischt sich auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) ein. Sie zählt wie auch der DAV zu den Gesellschaftern der Gematik, einen möglichen Beschluss des E-Rezept-Fahrplans werden Ärzte- und Apothekerschaft aber nicht aufhalten können – denn das BMG hält mit 51 Prozent den Löwenanteil der Stimmen in der Gesellschafterversammlung. Die KBV wendet sich daher in einem Brief direkt an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und fordert ihn auf, die Vorlage zu stoppen.