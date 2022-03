Mit auf den Weg gegeben haben die Länderkollegen und -kolleginnen dem Bundesgesundheitsminister jedoch, dass der Bund die Quarantäne- und Isolationsregeln in Zusammenhang mit dem Coronavirus fachlich überprüfen und bewerten lassen soll. Ob und wie lange ist eine Absonderung von Infizierten sowie von Kontaktpersonen in der jetzigen Pandemiephase tatsächlich nötig? Das Bundesgesundheitsministerium soll zeitnah das Robert Koch-Institut (RKI) mit dieser Prüfung beauftragen, heißt es in einem gestern gefassten Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz (GMK). Dazu soll sich das RKI mit den Ländern abstimmen.

Im Januar hatte das RKI mit Blick auf die Verbreitung der Omikron-Variante empfohlen, dass sich die Quarantänezeiten für Kontaktpersonen und die Isolierung von Infizierten grundsätzlich an einer Sieben-Tage-Regel orientieren sollten. Nach sieben Tagen können sich Betroffene freitesten. Ohne abschließenden Test dauern Quarantäne und Isolierung jeweils zehn Tage. Für die Umsetzung der Regeln sind die Länder zuständig.