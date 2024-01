Gerlach fordert zeitnahe Verbesserungen beim E-Rezept

Das Projekt „Health Care BY Your Side“ wurde bereits im November in Ober-, Mittel- und Unterfranken gestartet. Bayern stellt dafür Mittel in Höhe von 3 Millionen Euro zur Verfügung. Gerlach hatte das Projekt in einer Pressemitteilung vom 30. November 2023 vorgestellt: „Digitalisierung darf dabei keine Zusatzbelastung sein, sondern soll konkret helfen und die Behandlungsqualität in Gesundheit und Pflege verbessern! (…) Wir werden deshalb wirkungsvoll und praxisnah über die Vorteile der Digitalisierung in Gesundheit und Pflege aufklären, Ängste nehmen und die Innovationen im Praxisalltag spürbar werden lassen.“ Eine Umsetzung des Projektes ist bis 2026 geplant.