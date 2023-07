Die Gesundheitsminister:innen und -senator:innen der Bundesländer beraten auch am heutigen Donnerstag noch in Friedrichshafen. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hatte als gegenwärtiger Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz GMK bereits am gestrigen Mittwoch zur diesjährigen Präsenzsitzung an den Bodensee geladen. Allzu glatt lief die Veranstaltung bislang nicht: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) war von wütenden Gewerkschaftern empfangen worden. Verdi twitterte am Mittwoch, dass mehr als 600 Beschäftigte aus dem Gesundheitsbereich und der Altenpflege eine „grundlegende Neuausrichtung der Gesundheitspolitik“ gefordert hätten. „Die Ökonomisierung führte zu Tarifflucht, Personalabbau und schlechter Versorgung. Gemeinwohl vor Profit!“

Das Bundesland Baden-Württemberg hingegen konstatierte gestern in einer Pressemitteilung, die GMK habe „wegweisende Beschlüsse“ gefasst. Die „wichtigsten“ seien: „Fachkräftemangel im Gesundheitswesen sichern“, „Verbesserung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Myalgischer Enzephalomyelitis (ME) / Chronischem Fatigue-Syndrom“, „Künstliche Intelligenz in der Gesundheitsversorgung“ und „Gesundheitsdatennutzung – Fortentwicklung der elektronischen Patientenakte“.

Allerdings ging es auch um das Thema Arzneimittelsicherheit – und somit explizit um die Apotheken. Dazu wird unter Top 6.1 „Sicherstellung der Arzneimittelversorgung durch Einführung neuer Finanzierungskonzepte für Apotheken“ in Punkt 1 festgestellt: „Apotheken vor Ort tragen wesentlich zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung der Bevölkerung bei.“ Unter Punkt 2 wird davor gewarnt, dass der „bereits seit Jahren andauernde kontinuierliche Rückgang der Apothekendichte“, wenn nichts geschehe, „negative Auswirkungen auf die ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung der Bevölkerung, insbesondere in der Fläche, haben“ werde.