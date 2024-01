Holger Gnekow ist neuer Präsident der Apothekerkammer Hamburg

Die Apothekerkammer Hamburg musste aufgrund einer landesrechtlichen Vorgabe ihre jahrzehntelang als Vollversammlung konzipierte Kammerversammlung aufgeben und hat nun eine Delegiertenversammlung. Nach der Briefwahl im Dezember traten die 27 Delegierten am Mittwochnachmittag erstmals zusammen. In dieser konstituierenden Sitzung kam es bei der ersten Amtshandlung zu einer faustdicken Überraschung. Bei der Wahl zum Kammerpräsidenten trat neben dem bisherigen Amtsinhaber Kai-Peter Siemsen auch Holger Gnekow an und setzte sich nach einer überzeugenden Bewerbungsrede mit 14 zu 12 Stimmen durch.

Appell zur Profilierung überzeugte

Gnekow gehörte dem vorherigen Kammervorstand nicht an, engagiert sich aber seit Jahrzehnten berufspolitisch und ist weit über Hamburg hinaus bekannt. Er betreibt gemeinsam mit seiner Tochter Heike Gnekow die Privilegierte Adler Apotheke in Hamburg-Wandsbek, die im vorigen Jahr öffentlichkeitswirksam ihr 250-jähriges Bestehen feierte. Die Apotheke ist insbesondere durch ihr umfangreiches Angebot zur Verblisterung und ihre Öffnungszeiten bekannt. Sie ist an jedem Tag, auch an Feiertagen, von 8 bis 24 Uhr geöffnet. Vor seiner Wahl betonte Gnekow die Aufgabe, die Chancen des E-Rezeptes für die Vor-Ort-Apotheken zu nutzen, aber nicht mit mehr, sondern mit weniger Arbeit. Die Apotheken müssten künftig mehr auf pharmazeutische Dienstleistungen setzen sowie die Rezeptur und den Notdienst herausstellen. Gnekow, der mit 66 Jahren selbst keinen Generationenwechsel verkörpert, hob die große Bedeutung der Zusammenarbeit im Vorstand und in der neuen Delegiertenversammlung sehr hervor. Damit sprach er offenbar besonders die bemerkenswert vielen jungen Mitglieder der neuen Delegiertenversammlung an.

Siemsen erklärte bei seiner Wahlbewerbung, er könne fast alles unterschreiben, was Gnekow gesagt habe. Doch der wichtigste Punkt seien die strukturellen und wirtschaftlichen Bedingungen als Voraussetzung. Dafür müssten die Apotheker vor allem kämpfen.

Dartsch als Vizepräsidentin gewählt

Auch bei der Wahl der Vizepräsidentin gab es eine „echte“ Wahl mit zwei Kandidatinnen. Gewählt wurde Dr. Dorothee Dartsch, die dem Vorstand bereits seit mehreren Amtszeiten angehört und früher schon Vizepräsidentin war.

Siemsen künftig Ehrenpräsident

Am Ende der spannenden Sitzung sorgte der neu gewählte Kammerpräsident Gnekow mit seinem ersten Antrag für eine weitere große Neuigkeit. Er beantragte, Siemsen für seine langjährigen Verdienste um die Kammer zum Ehrenpräsidenten zu ernennen. Die Versammlung reagierte mit Standing Ovations. Einen ausführlichen Bericht über die Versammlung, insbesondere zur weiteren Vorstandswahl finden Sie in Kürze bei DAZ.online.