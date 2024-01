Lauterbach wirbt für Klinikreform

Vertreter:innen der Landkreise sorgen sich vermehrt um die medizinische Versorgung ihren Regionen. Der Präsident des Deutschen Landkreistages Reinhard Sager (CDU) befürchtet eine Verschlechterung der Versorgung vor allem außerhalb der Ballungszentren. Sager sieht die medizinische Versorgung besonders in den ländlichen Regionen gefährdet, wie die Deutsche Presseagentur (dpa) am gestrigen Sonntag meldete. Es dürfe nicht sein, so Sager „dass sich die gesundheitliche Versorgung außerhalb der großen Städte verschlechtert. Das wäre eine Politik vorbei am Großteil der Bevölkerung.“ Die wirtschaftliche Lage vieler Krankenhäuser ist Sager zufolge derzeit „teilweise desaströs“, vielerorts drohten Klinik-Schließungen. Viele Häuser benötigten finanzielle Soforthilfen, um inflationsbedingte Zusatzkosten auszugleichen.