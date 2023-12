Jahresrückblick des BMG

Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) zieht zum Jahresende Bilanz: Was hat das Haus von Karl Lauterbach (SPD) im Jahr 2023 angestoßen und wurde vom Bundestag verabschiedet? Hier ein Überblick:

Die Zielrichtung des Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetzes (ALBVVG) verrät bereits der Name. Nachdem sich die Lieferengpässe in den vergangenen Jahren zusehends verschärft hatten, wurde Lauterbach endlich aktiv. Für eine bessere Versorgung mit Kinderarzneimitteln sieht das Gesetz, das Ende Juli in Kraft trat, insbesondere eine Lockerung der Preisregeln vor. Zudem wurden für Apotheken vereinfachte Austauschregeln im Falle eines Engpasses gesetzlich verankert. Weiterhin wurden die Grundlagen gelegt, dass Lieferketten diversifiziert und die EU bzw. die EWR als Standort der Pharmaproduktion ausgebaut werden. Weiterhin sieht das Gesetz erhöhte Bevorratungspflichten für Arzneiproduzenten vor. Wie nachhaltig die Maßnahmen wirklich wirken werden, muss sich noch unter Beweis stellen.

Zum Jahresende wurden mit den Digitalgesetzen weitere ambitionierte Vorhaben des BMG verabschiedet. Das Digitalgesetz sieht die verbindliche Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) für alle Patient:innen bis 2025 vor, das E-Rezept soll 2024 als Standard etabliert werden. Weiterhin zielt das Gesetz auf den Ausbau der Telematik-Infrastruktur, sowie eine Verstärkung der Cyber-Sicherheit bei digitalen Anwendungen im Gesundheitsbereich. Das am selben Tag beschlossene Gesundheitsdatennutzungsgesetz, zielt unter anderem auf die Schaffung einer Zentralstelle für die Nutzung von Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken.