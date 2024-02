Bundestag beschließt Gesundheitsetat 2024

Der Bundestag hat an diesem Freitag in 2. Beratung den Bundeshaushalt 2024 beschlossen – bereits am Donnerstag war der Etat des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) mit den Stimmen der Ampel-Fraktionen verabschiedet worden. Betrug dieser 2023 noch 24,48 Milliarden Euro, so sind es in diesem Jahr ein Drittel weniger: 16,71 Milliarden. Für den Gesamthaushalt sind 2024 fast 477 Milliarden Euro vorgesehen. Das Budget des BMG schrumpfte am stärksten von den Einzelhaushalten.

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses Helge Braun (CDU) kritisierte bei der Debatte am Donnerstag die zahlreichen Kürzungen im Gesundheitsetat. Er würdigte aber, dass im parlamentarischen Verfahren noch einige Verbesserungen eingebaut worden seien, insbesondere bei der globalen Gesundheit und der Prävention. Aber: „In vielen Bereichen klemmt es nach wie vor“, so Braun. So sei der Pflegevorsorgefonds von der Regierung „geplündert“ worden.

„Ärzte, Apotheker und Pflegekräfte sind desillusioniert“

Die Reformen des Ministers würden stocken, sagte Braun und kam auch auf die Situation der Apotheken zu sprechen. „Ärzte, Apotheker und Pflegekräfte sind desillusioniert und die Versorgungsstruktur im ländlichen Raum, gerade was Apotheken angeht, wird langsam zurückgefahren.“