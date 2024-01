Nordrhein: Jedes fünfte vorgelegte E-Rezept fehlerhaft

Bei jedem fünften E-Rezept traten seit der flächendeckenden, verpflichtenden Nutzung zu Jahresbeginn Probleme auf, sagte Thomas Preis, Vorsitzender der Apothekenverbandes Nordrhein am gestrigen Sonntag gegenüber der Deutschen Presseagentur. Als häufigste Fehlerquelle benannte Preis das fehlerhafte Ausstellen der Rezepte in den Arztpraxen. Weiterhin kam es zu Problemen bei den Servern außerhalb der Apotheken, beispielsweise bei den Krankenkassen. Auch bei der Software der Apotheken traten in einigen Fällen Störungen auf, allerdings seien die apothekenexternen Fehlerquellen deutlich häufiger.

Preis zufolge nehmen die E-Rezepte bereits einen Anteil von 50 Prozent ein. In einer aktuellen Umfrage hatten die Apotheker:innen in Nordrhein über die Fehlerquellen berichtet, sie bewerteten das E-Rezept durchschnittlich mit der Schulnote „Drei Minus“. An der Umfrage hatten sich 450 Apotheken beteiligt, etwa ein Viertel des Regionalverbandes. Über 80 Prozent wurden laut Umfrage über die elektronische Krankenkassenkarte eingelöst, 18 Prozent in Papierform und nur für ein Prozent der E-Rezepte sei die Gematik-App genutzt worden.