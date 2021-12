Kassenärzte: Impfende Apotheker? Als würde ein Flugbegleiter ein Flugzeug fliegen

Schon bei der Eröffnung ging die VV-Vorsitzende Petra Reis-Berkowicz auf den Plan ein, in den Apotheken hierzulande gegen COVID-19 impfen zu lassen. Die Politik baue hier potemkinsche Dörfer auf, um vom eigenen Versagen abzulenken, sagte die Allgemeinmedizinerin. Das Impfstoff-Chaos werde dadurch zusätzlich verschärft. „Es bringt nichts, ein ohnehin knappes Gut auf mehr Köpfe zu verteilen.“ Zudem seien die Impflinge für die Apotheker:innen „völlig fremde Menschen“, deren körperlicher und seelischer Zustand ihnen nicht bekannt sei. Und nicht zuletzt fehle es den Pharmazeutinnen und Pharmazeuten an Kompetenz, in Notfallsituationen angemessen zu reagieren.

Der Laborarzt Andreas Bobrowski aus Schleswig-Holstein setzte noch einen drauf: Auch das Testen auf SARS-CoV-2 gehöre ausschließlich in die Praxen. Immerhin falle dies in den Bereich Diagnostik und das sei naturgemäß eine ärztliche Aufgabe. Er berichtete, dass es außerhalb der Praxen ganz besonders häufig zu falsch positiven Testergebnissen käme – auch weil die betreffenden Leistungserbringer bei der Auswahl des Materials nicht ausreichend Wert auf die Qualität legten, sondern einkauften, was gerade verfügbar und günstig sei. Bobrowski warnte davor, beim Impfen Fehler aus der Vergangenheit zu wiederholen. „Wir haben beim Testen gesehen, was passiert, wenn man ärztliche Leistungen in die Hände von Laien legt.“