Eine Woche E-Rezept – wie lief es?

Eine Woche nach dem neuesten Startschuss zieht das E-Rezept mit großen Schritten in die Apotheken ein. Vergangene Woche waren es bereits mehr als eine Million eingelöste elektronische Verordnungen am Tag, die zwei Millionen dürften in Kürze geknackt sein. Wie lief es bei Ihnen in der Apotheke? Machen Sie mit bei unserer Umfrage!