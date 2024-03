Die Probleme bei Medisign sind anscheinend behoben. Zumindest gab es am Dienstagmorgen keine diesbezügliche Störungsmeldung. Das Aktionsbündnis Patientenversorgung will trotzdem an seiner Aktion festhalten, E-Rezepte erst ab zehn Uhr auszustellen. Aber was sagt das Bundesgesundheitsministerium dazu? Die DAZ fragte nach.