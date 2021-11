Ausgewählte Apotheken sollen E-Rezept bundesweit testen

Nun sollen die Tests ab 1. Dezember wirklich bundesweit möglich sein – zumindest in einem gewissen Rahmen. Wie die Gematik mitteilt, hat ihre Gesellschafterversammlung am gestrigen Mittwoch beschlossen, dass die Tests nach Anmeldung bei der Gematik bundesweit in „ausgewählten Pilotpraxen und -apotheken der Softwarehersteller“ durchgeführt werden können.

„Die bisherige Testphase ist erfolgreich verlaufen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gematik. Sie räumt allerdings ein, dass bisher nur einige Praxen und Apotheken in Berlin und Brandenburg Erfahrungen mit dem E-Rezept sammeln konnten. „Deswegen wird der Testbetrieb jetzt auf weitere Regionen ausgeweitet. So können Anbieter von Praxis- und Apothekenverwaltungssystemen den Start des E-Rezepts weiter vorbereiten“.

Laut Gematik liegt der Marktanteil der von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zertifizierten Praxisverwaltungssysteme mittlerweile bei mehr als 90 Prozent. Die Zertifizierung sei Voraussetzung für den flächendeckenden Start des E-Rezepts.

Die Gematik weist weiter darauf hin: „An der bundesweit verpflichtenden Einführung zum 1. Januar 2022 für diejenigen, die dazu technisch in der Lage sind, E-Rezepte zu erstellen bzw. einzulösen, ändert sich nichts“. Wie viele Praxen und Apotheken zu diesem Zeitpunkt tatsächlich bereit sein werden, muss sich zeigen.