Das E-Rezept und die wirtschaftlichen Folgen

Was also tun? Mark Langguth: „Wie bei allen IT-Systemen ist es essenziell, dass ich als Apothekeninhaber Vorsorge treffe, um im Notfall gewappnet zu sein. Die Lösung liegt darin, den E-Rezept-Abruf redundant abzusichern.“ Will heißen, Sie sollten als Inhaber bei allen an der TI beteiligten Systemen sicherstellen, dass beim Ausfall einer Komponente eine Ersatzlösung einspringt. Darauf zu verzichten, wäre nach Einschätzung des TI-Experten geradezu sträflich. Einen Überblick aller Komponenten, die für einen sicheren E-Rezept-Abruf redundant abgesichert werden sollten, finden Sie oben in dem Textkasten „Praxistipp: So sichern Sie den E-Rezept-Abruf ab“.

Keine „Fallback-Lösung“

Dass die TI-Infrastruktur per se nicht mit einer solchen „Fallback-Lösung“ ausgestattet wurde – abgesehen vom analogen Backup in Form der Muster 16-Vordrucke, die uns erhalten bleiben – ist ärgerlich. Und dass die Kosten für eine redundante Absicherung in Eigenregie wohl nicht erstattet werden, ebenfalls. Ein wenig sarkastisch könnte man anmerken: Als Apothekeninhaber sind Sie Kummer ja zumindest gewohnt.

Genauso wie es die Bahnkunden gewohnt sind, dass die Bahn am Ende oft doch nicht kommt. Jochen Brüggemann, der sich nicht recht entscheiden kann, ob er über die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens lachen oder weinen soll, bringt die aktuelle Entwicklung beim E-Rezept wie folgt auf den Punkt: „Es kommt – aber anders, als alle gedacht haben.“

Reicht eine Feuerleiter pro Wohnblock …?

Freilich wäre Brüggemann ein schlechter Geschäftsmann, wenn er aus der Not keine Tugend machen und nicht mit seinem Software-Unternehmen selbst eine Fallback-Lösung anbieten würde: Im Grunde genommen handelt es sich dabei um einen redundanten zweiten TI-Zugang für Apotheken als Komplettpaket. Das Besondere an der Lösung: Sie beinhaltet eine Software, die automatisch einspringt, wenn die Telematik-Infrastruktur „streikt“, und die E-Rezepte über den zweiten TI-Zugang abruft. Als Marketingprofi greift Brüggemann zu einer eindrücklichen Metapher: „Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in einem Wohnblock im 8. Stock und es brennt. Da sind Sie heilfroh, wenn es mehr als nur eine Feuerleiter gibt.“

Dabei bekommt er Rückenwind von ungewohnter Seite: So möchte die Gematik grundsätzlich wegkommen von den Konnektoren vor Ort in jeder Apotheke hin zu gehosteten sogenannten „TI as a Service“-Lösungen. Das schafft Synergien und eine ungleich höhere Ausfallsicherheit als bei der dezentralen Lösung – Red Medical war hier Vorreiter. Mitte 2024 soll die neue „TI Gateway“-Lösung mit dann neuen High-Speed-Konnektoren, die deutlich leistungsfähiger sein sollen, auf den Markt kommen.

Abgesehen von technischen Fallback-Lösungen, wie oben beschrieben, könnte man die latente Gefahr eines TI-Ausfalls (aus welchen Gründen auch immer) auch politisch zumindest abfedern: Wenn sich der Deutsche Apothekerverband und der GKV-Spitzenverband darauf einigen würden, dass Apotheken bei einem Ausfall der TI gegen Vorlage des ausgedruckten Tokens vorab dispensieren dürften, ohne dass ihnen eine Retaxation droht, dann wäre die Kuh schon halb vom Eis.

Da die Kombination der Wörter „Einigung, DAV, GKV und schnell“ aber schon einen Widerspruch in sich darstellt, ist von dieser Seite wenig Konstruktives zu erwarten ...