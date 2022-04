Technisch scheint es weitgehend zu funktionieren, das E-Rezept. Aber organisatorisch sind wohl noch lange nicht alle Apotheken, geschweige denn alle Arztpraxen mit einem E-Rezept in Berührung gekommen – das ist in etwa auch die Einschätzung des Gematik-COO Florian Hartge im DAZ.online-Interview. Mein liebes Tagebuch, trotz solcher verhalten optimistischer Töne: Draußen, im rauen Praxisalltag, hat man eher den Eindruck, irgendwie schleppt es sich noch dahin. Ja, es gibt E-Rezept-Leuchttürme bei Apotheken und Arztpraxen, die so gut wie fit sind fürs elektronische Rezept. In aller Regel sind dies die berühmten „Pärchen“ von Apothekern und Ärzten, die sich gefunden haben: Beide stehen dem E-Rezept gleichermaßen aufgeschlossen gegenüber, beide habe eine gewisse Zuneigung zur Digitalisierung, ja sogar ein Quantum Spaß daran, und den festen Glauben, dass es in Zukunft einfach einfacher wird mit dem E-Rezept, wenn denn alles gut läuft. Und ja, beide üben bereits kräftig, sie verordnen und beliefern fleißig E-Rezepte. Und dann, mein liebes Tagebuch, gibt es auch die Apotheken und Praxen, die noch weit von der Digitalisierung der Verordnungen entfernt sind, die tatsächlich noch nicht E-Rezept-ready sind oder das Thema schlicht und einfach laufen lassen. Die Gründe sind vielfältig: im Hintergrund ein Softwareanbieter, der selbst noch nicht E-Rezept-ready ist, kein Zugang zur Technik, Angst vor Neuerungen und dem Verlassen der traditionellen Abläufe oder auch nur Achselzucken. Wird auf Dauer allerdings nicht helfen. Nochmal: Das E-Rezept kommt. Wann es kommt, das steht noch im Cyberspace, aber die Vorbereitungen laufen. Wirklich! Hartge ruft Apotheken dazu auf, die Softwarehäuser zu fordern und das Apothekensystem technisch E-Rezept-ready zu machen, das Team zu schulen und sich eine Arztpraxis zu suchen, also ein Arzt-Apotheker-Pärchen zu bilden, um die Abläufe beim E-Rezept zu üben. Mein liebes Tagebuch let’s do it.