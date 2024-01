Was bringt 2024 den Apotheken?

Mit dem geplanten Medizinforschungsgesetz möchte das BMG dem diagnostizierten Mangel an klinischen Studien in Deutschland entgegenwirken. Auf diesem Weg sollen medizinische Innovation sowie der Ausbau der Arzneimittelproduktion in Deutschland vorangetrieben werden. In Verbindung mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz und dem Digitalgesetz, die im Dezember beschlossen worden waren und voraussichtlich im Februar in Kraft treten werden, sollen Patientendaten für klinische Forschungsprojekte zugänglich gemacht werden. Zudem möchte das BMG dem Fachkräftemangel in den Heilberufen durch eine vereinfachte Anerkennung von Qualifikationen ausländischer Fachkräfte entgegenwirken. Eine flächendeckende Arzneimittelversorgung ist derzeit auch durch den Mangel an pharmazeutischem Fachpersonal gefährdet.