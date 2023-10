Chancen und Risiken: Cannabis-Produkte in der Apotheke

Die Auswahl an Blüten und Extrakten ist groß. Einteilen lassen sich Blüten in drei Produktgruppen, die mit römischen Ziffern abgekürzt werden.

Die zur Produktgruppe I zählenden Blüten enthalten deutlich größere Mengen des Wirkstoffs THC als Cannabidiol.

zählenden Blüten enthalten deutlich größere Mengen des Wirkstoffs THC als Cannabidiol. Produkte der Gruppe II beinhalten ähnlich viel THC wie CBD, während

beinhalten ähnlich viel THC wie CBD, während in der Gruppe III deutlich mehr CBD als THC enthalten ist.

Hohe THC-Gehalte (Produktgruppe I) sind häufig Mittel der Wahl bei Schmerzpatienten. Ausgewogene Cannabis-Sorten (Produktgruppe II) kommen zum Beispiel bei Spastiken oder zur Therapie des Tourette-Syndroms in Betracht. Ärzte verwenden die Produktgruppe III etwa bei Patienten, die an Epilepsie oder posttraumatischen Belastungsstörungen leiden. Das Therapiekonzept variiert jedoch von Patient zu Patient.

Blüten-Kultivare und auch die Extrakte unterscheiden sich zum Teil stark, weshalb Kriterien für eine Aut-idem-Substitution derzeit nicht gegeben sind. Verordnungen sind nur dann gültig, wenn der Name des Blüten-Kultivars bzw. der genaue Handelsname der Blüten oder des Extrakts auf den Rezepten angegeben ist. Das Problem: Das große Angebot an Blüten ist nicht stabil, Lieferschwierigkeiten sind eher Regel als Ausnahme. Viele Hersteller bringen regelmäßig neue Blüten-Kultivare auf den Markt, die wenige Monate später verschwinden. Einige Ärzte verordnen daher bevorzugt Blüten, die sich in der Vergangenheit durch eine gute Lieferbarkeit bewährt haben. Auch Patienten wissen um diese Probleme. In vielen Apotheken prüfen Stammkunden zuerst auf den Internetseiten der spezialisierten Apotheken, welche Blüten lieferbar sind, bevor sie für eine Folgeverordnung ihren Arzt aufsuchen.