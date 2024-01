Neues Kürzel „DL“ für Abgaben nach Dringlichkeitsliste

Jetzt hat der Deutsche Apothekerverband mit dem GKV-Spitzenverband auch eine Regelung getroffen, die den Fall der Abgabe eines wirkstoffgleichen Fertigarzneimittels in einer anderen Darreichungsform statt des verordneten Fertigarzneimittels betrifft. Darüber informiert der Apothekerverband Schleswig-Holstein an diesem Freitag.

Rosa Rezept

Demnach ist in diesen Fällen wie folgt vorzugehen: Liegt eine Muster-16-Verordnung für ein Fertigarzneimittel der Dringlichkeitsliste vor, das gegen ein Fertigarzneimittel in einer anderen Darreichungsform getauscht werden soll, ist in der betreffenden Abrechnungszeile im Feld „Arzneimittelkennzeichen“ die Pharmazentralnummer des abgegebenen Fertigarzneimittels anzugeben.

Das SOK 02567024 „Abweichende Abgabe in den Fällen gemäß Ziffer 4.10 (z. B. Nichtverfügbarkeit eines rabattbegünstigten oder eines Importarzneimittels)“ ist aufzudrucken. Hierbei wird für das SOK 02567024 im Feld „Faktor“ der zutreffende Wert gemäß Ziffer 4.10 der TA1 zur Arzneimittelabrechnungsvereinbarung nach § 300 Absatz 3 SGB V und im Feld „Taxe“ der Wert „0“ angegeben.

Um den Austausch kenntlich zu machen, ist auf dem Muster-16 überdies das Kürzel „DL“ (= für Dringlichkeitsliste) handschriftlich aufzutragen.

E-Rezept

Soll ein auf einem E-Rezept verordnetes Fertigarzneimittel der Dringlichkeitsliste gegen ein Fertigarzneimittel in einer anderen Darreichungsform getauscht werden, ist das abgegebene Fertigarzneimittel im Abgabedatensatz anzugeben.

Um den Austausch kenntlich zu machen, ist im Feld „Rezeptänderung“ der Schlüssel 12 mit dem Wortlaut „DL“ (= für Dringlichkeitsliste) anzugeben und qualifiziert elektronisch zu signieren.

Kein Retax, wenn das Kürzel fehlt

Der DAV hat sich laut Apothekerverband Schleswig-Holstein überdies mit dem GKV-Spitzenverband verständigt, dass das Fehlen des Kürzels „DL“ sowohl beim Muster-16 als auch beim E-Rezept nicht zu Retaxationen führen soll, solange die Retaxation nur aufgrund des Fehlens dieses Kürzels ausgesprochen wird. Nichtsdestotrotz könne bei Unklarheiten selbstverständlich eine Rückfrage seitens der Krankenkasse bei der Apotheke erfolgen.

Die Softwarehäuser und Apothekenrechenzentren wurden entsprechend informiert.