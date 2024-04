CSU fordert höheres Fixum und geringeren Kassenabschlag

Steigende Kosten für Personal und Energie verschlimmerten die finanzielle Situation der Apotheken zunehmend. Deshalb müsse die Honorierung der Apotheken umgehend angepasst werden, vor allem mit Blick auf umsatzschwächere Apotheken im ländlichen und randstädtischen Bereich, so Gerlach.

Mit einem eigenen Vorschlag zur Neuregelung der Apothekenvergütung hatte bereits in der vergangenen Woche die Thüringer FDP eine Charmeoffensive in Richtung der Apothekerschaft gestartet. Hier wurden schon konkretere Zahlen genannt.

Erneuerung des Vergütungssystems, um Schließungen zu verhindern

Die CSU legt nun nach: „In Flächenländern wie Bayern sind eine gesunde Apothekenlandschaft und eine stabile Versorgung gerade auch auf dem Land immens wichtig. Wir brauchen bundesweit dringend eine Erneuerung des Vergütungssystems. Das ist der Schlüssel, um Apothekenschließungen zu verhindern.“

In den Eckpunkte-Plänen des BMG zur Apothekenreform sieht sie eine weitere Verschlechterung der gesundheitlichen Versorgung: „Ich sehe in den Plänen von Bundesminister Karl Lauterbach für sogenannte Video-Apotheken ohne Fachpersonal vor Ort sogar eine Gefahr für die Versorgung. Die Qualität der Beratung und die Arzneimittelsicherheit können Video-Apotheken sicher nicht in dem Maße gewährleisten, wie es angezeigt ist. Die Gesundheit der Menschen darf kein Experimentierfeld für unausgegorene technische Veränderungen sein.“