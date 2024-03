BKKen für Filialleitung durch qualifizierte PTA

Was die Honorierung der Apotheken betrifft, will der BKK-DV erst einmal mehr Transparenz – und zwar seitens der ABDA. Er fordert die Standesvertretung auf, sowohl über die genaue Versorgungsdichte der Apotheken, als auch über deren Finanzierungsstruktur in den einzelnen Regionen detailliert zu informieren: „Arzneimittel werden packungsbezogen vergütet. Davon profitieren in der Regel die Apotheken mit vielen Rezepten. Ob tatsächlich Apotheken in strukturschwachen Regionen in Summe weniger Geld erhalten, ist seit Jahren ungeklärt.“ „Missverständnisse und Intransparenz“ seien die Folge.