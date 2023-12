Lauterbachs Pläne: Umverteilung vom prozentualen zum festen Zuschlag

Bundesgesundheitsminister Lauterbach plant für die Apotheken die „größte Strukturreform seit 20 Jahren“. Die Informationen dazu kommen diesmal aus dem „Handelsblatt“. In der Onlineausgabe des „Handelsblatt“ wurde gestern aus einem Eckpunktepapier berichtet, das bisher noch nicht öffentlich bekannt ist. Es betrifft sowohl die Ideen, die Lauterbach schon beim Deutschen Apothekertag vorgestellt hatte, als auch die Honorierung.

Zweigapotheken sollen gefördert werden

Die Darstellung im „Handelsblatt“ lässt erahnen, dass Lauterbach bei seinen Plänen für „Schein-Apotheken“ zumindest in Details Änderungen vorgenommen hat. Für die Arzneimittelabgabe sollen offenbar PTA in Filialen vertretungsberechtigt sein, wenn ein Apotheker aus dem Filialverbund über Telepharmazie zugeschaltet ist. Doch für die Abgabe von Betäubungsmitteln, das Impfen und das Herstellen bestimmter Arzneimittel soll weiterhin ein Apotheker erforderlich sein. Außerdem heißt es im „Handelsblatt“, es gehe darum, „den Aufbau von Zweigapotheken zu fördern“. Von Filialen ist an dieser Stelle nicht die Rede. Möglicherweise wird der grundlegende Unterschied zwischen Filial- und Zweigapotheken nun doch eine Rolle spielen. Hier wird es auf die genaue Formulierung ankommen.